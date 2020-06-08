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الزراعة: حصاد 1500 فدان بنجر سكر بمشروع المنيا وتوريد 30 ألف طن لـ3 شركات

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:37 ص
الزراعة: حصاد 1500 فدان بنجر سكر بمشروع المنيا وتوريد 30 ألف طن لـ3 شركات محصول البنجر من مشروع المنيا
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أيمن عبد العال المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة  الزراعة، إن إجمالى ما تم حصاده من البنجر فى مشروع المنيا بلغ 1500 فدان من المساحة المنزرعة والبالغة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضى، مضيفا أن إنتاجية الفدان ما بين 18 إلى 21 طنا للفدان.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمل مستمر فى حصاد محصول البنجر فى مشروع غرب غرب المنيا، بإجمالى 36 بيفوت يجرى توريد المحصول حاليا لثلاث شركات لإنتاج السكر، وهى النوبارية وأبو قرقاص والفيوم، قائلا "توريد أكثر من 30 ألف طن حتى الآن للشركات، لافتا إلى أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلى 5 آلاف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نجاح زراعة البنجر فى المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد على أى مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأكد المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا يتميز بمحتوي البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 إلى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

وأوضح عبد العال أن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا إلى أن زراعات  المشروع اعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة فى الزراعة من خلال المساهمة فى عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.


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شركات السكر

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اخبار مصرية

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