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الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير الشئون القانونية بمنشأة القناطر لتقاضى رشوة

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:41 م
الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير الشئون القانونية بمنشأة القناطر لتقاضى رشوة الرقابة الإدارية-
كتب محمد أبو ضيف

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر،  لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 الف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 "فيلا" سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.
 

الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث

رشوة

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