الرئيس الجزائرى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز العلاقات والأوضاع بليبيا

بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مع جون ب.ديروشر، السفير الأمريكى بالجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ب. ديروشر، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والوضع في ليبيا، والمنطقة عموما.
الرئيس الجزائرى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز العلاقات والأوضاع بليبياالإثنين، 08 يونيو 2020 09:31 م
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مع جون ب.ديروشر، السفير الأمريكى بالجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا.
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