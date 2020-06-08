اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب عالميا يعوض جزءا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:10 ص
الذهب عالميا يعوض جزءا من خسائر ما بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذهب والبنك الفيدرالى الأمريكى - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع الذهب، اليوم، الاثنينن مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار ،إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.
 
وزاد السعر الفوري للذهب 0.7 بالمئة إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل بما يصل إلى 2.4 % يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة، 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.
 
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1700.30 دولار للأوقية. وأدت بيانات الوظائف القوية إلى إقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التي تقدمت اليوم.
 
ويترقب المتعاملون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يختتم أعماله الأربعاء، رغم توقفهم عن وضع احتمال أسعار فائدة سلبية في الحسبان عقب التعافي المفاجئ للتوظيف.
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 17.68 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1928.66 دولار، وفقد البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 830.78 دولار للأوقية.

الذهب الأمريكية

اسعار الذهب

المعدن الاصفر

اخبار الذهب

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:36 ص

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد، 07 يونيو 2020 08:42 م

استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأحد، 07 يونيو 2020 09:35 ص

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

السبت، 06 يونيو 2020 10:34 ص

استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:59 ص

الذهب يتجه لتكبد خسارة لأسبوع ثالث فى ظل مؤشرات على التعافى

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة