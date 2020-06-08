اليوم السابع
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الدفاع الروسية: عدد العسكريين المتعافين من كورونا يتجاوز 4400 حالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:13 ص
الدفاع الروسية: عدد العسكريين المتعافين من كورونا يتجاوز 4400 حالة سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بين العسكريين تجاوزت 4400 فرد، وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان اليوم أنه تم تسجيل 78 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 4409 أشخاص. 
 
وأضاف البيان، أن حصيلة الموظفين المدنيين بالجيش الروسي، الذين تعافوا من المرض، بلغت 457 شخصا، لافتا إلى أن عدد المتعافين يتجاوز حصيلة المصابين بالفيروس منذ عدة أسابيع. 
 
وأوضح، أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا فى صفوف الأجهزة العسكرية بلغ 1510 حالة، إضافة إلى 385 مصابا فى المؤسسات العلمية التابعة لوزارة الدفاع و306 من الموظفين المدنيين.
 

روسيا

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الدفاع الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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