اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية: حملات الاعتقال بالقدس جريمة بحسب القانون الدولى

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:20 م
الخارجية الفلسطينية: حملات الاعتقال بالقدس جريمة بحسب القانون الدولى قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة.
ورأت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته؛ من إجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس، واستكمال مخططات ضمها، وتنفيذ وعد ترمب المشؤوم بشأنها، ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة إلى النيل من صمود القدس.
وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.


القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلى

حملات الاعتقال بالقدس

وزارة الخارجية الفلسطينية

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