اليوم السابع
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الجيش الليبى يوجه ضربة للمرتزقة بتدمير سرية مدفعية تقل جنود أتراك فى سرت

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:08 ص
الجيش الليبى يوجه ضربة للمرتزقة بتدمير سرية مدفعية تقل جنود أتراك فى سرت عناصر من الجيش الليبى
كتب وكالات

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أكد الجيش الوطنى الليبي، اليوم الأثنين، نجاح مقاتلاته فى تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية، بحسب "سكاى نيوز" .

كما تمكن الجيش الليبى من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت، وتوجه الناطق باسم الجيش الوطنى الليبي، أحمد المسماري، بكلمة مسجلة إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التى دارت خلال المرحلة السابقة.

 

وقال المسماري، فى كلمته إن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا فى الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

 

وفى وقت سابق، تعهد المسمارى برد قوى على الميليشيات فى حال عدم التزامها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.

 


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حفتر

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تركيا

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سرت

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