اليوم السابع
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التضامن تواصل صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه لليوم الثانى

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:00 ص
التضامن تواصل صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه لليوم الثانى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعى اليوم   الإثنين  صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم على 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويستمر الصرف على مدار يومين، بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه .

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولى؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع أيام صرف معاشات شهر يونيو وثانى أيام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه وعددهم مليون قائم بالصرف أيام الأحد والإثنين الموافقة (7-8) من شهر يونيو.

-و فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علمًا أنه تيسيرًا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة توفيرها بكل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

 


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