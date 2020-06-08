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التضامن: انطلاق مشروع "مودة "لتدريب الشباب اون لاين للحفاظ على كيان الأسرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:27 م
التضامن: انطلاق مشروع "مودة "لتدريب الشباب اون لاين للحفاظ على كيان الأسرة مشروع مودة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ انطلاق التدريب التفاعلى للمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، منذ قليل عبر شبكة الإنترنت لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يتلقى المتدرب خلاله محتوى تدريبى مكون من عدة محاور وهى الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة وكذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج بجانب الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج فى الأديان.

ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب .

وسيتم تنفيذ 30 تدريبا إلكترونيا على مدار يونيو الجاري في محافظات (الإسماعيلية _ الإسكندرية _ كفر الشيخ_ الشرقية _ السويس _ القليوبية_ الدقهلية_ الفيوم _ المنيا_ البحر الأحمر _ القاهرة_ شمال سيناء_ جنوب سيناء _ قنا _ دمياط _ أسيوط _ مطروح _ البحيرة _ الغربية _ سوهاج _ الأقصر) .


ولمن يرغب فى تلقى التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالى:-

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform?usp=sf_link

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .

 

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