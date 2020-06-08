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البابا تواضروس: اشهدوا للمسيح وصلوا لآباء اعترافكم فى صوم الرسل

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 م
البابا تواضروس: اشهدوا للمسيح وصلوا لآباء اعترافكم فى صوم الرسل البابا تواضروس
كتبت سارة علام

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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن صوم الرسل الذى بدأ اليوم هو صوم للخدمة هدفه أن يشهد كل شخص منا للمسيح وتعاليمه فى أسرته الصغيرة ثم مجتمعه الكبير وحتى المجتمع العالمي فيقدم كل شخص شهادة حية عن تلك التعاليم.

وطالب البابا تواضروس في الحلقة الأولى من برنامجه "معا بنفس واحدة" الذى تبثه الصفحة الرسمية للكنيسة يوميا طوال فترة صوم الرسل، جموع الأقباط بالصلاة من أجل آباء اعترافهم مشيرا إلى أن صوم الرسل هو صوم للخدمة

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين صوم الرسل ويستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل، ويعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعداداً للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يوما على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضا لصوم السيد المسيح أربعين يوماً قبل أن يبدأ فى خدمته.

ويأتى صوم الرسل فى أيام غير محددة تتراوح بين 15، 49 يوم تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 4 أبيب اليوم السابق لعيد الرسل 5 أبيب.

فيما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جموع الأقباط في كل مكان بعيد العنصرة في تذكار حلول الروح القدس، لافتا إلى ان الكنيسة المسيحية ولدت في هذا اليوم في مدينة أورشليم ومنها انتقلت لكل العالم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له تم بثها عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية - إنه في العهد القديم كانوا يحتفلون في مثل هذا اليوم بتذكار استلام الناموس، وأن أعداد كبيرة من كل العالم القديم يتجمعون في أورشليم من جنسيات مختلفة، وهو يشبه يوم اجتماع عالمي من كل الجنسيات وهو اعتياد سنوى يحدث من كل اليهود على مستوى العالم.


صوم الرسل

معا بنفس واحدة

البابا تواضروس

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