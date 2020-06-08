اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يمنح 314 مليون يورو للابتكار فى مواجهة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:40 م
الاتحاد الأوروبى يمنح 314 مليون يورو للابتكار فى مواجهة كورونا قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، منح ما يقرب من 166 مليون يورو، من خلال برنامج Accelerator Pilot التابع للمجلس الأوروبي للابتكار، إلى 36 شركة تم تعيينها لمكافحة جائحة الفيروسات التاجية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أكثر من 148 مليون يورو لـ36 شركة أخرى من المقرر أن تساهم في خطة التعافى لأوروبا، وبذلك يصل إجمالى الاستثمار من Horizon 2020، برنامج البحث والابتكار للاتحاد الأوروبي ، إلى 314 مليون يورو في هذه الجولة. 
 
من جانبها، قالت ماريا جابرييل، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: إن المواهب الهائلة والأفكار الخارقة للشركات الأوروبية المبتكرة تعطينا الأمل.
 
ولفتت إلى أن الدعم المتزايد لمجلس الابتكار الأوروبي سيفتح إمكاناتهم حتى نتمكن من معالجة فيروس التاجي بشكل أفضل ودعم تعافينا. 
 
وستعمل الشركات المختارة الـ36 التى ستساهم في مكافحة وباء كورونا على مشاريع رائدة، مثل توسيع إنتاج مناديل إزالة التلوث الحيوي، وتطوير أنظمة مراقبة التهوية التي تزود الإسعافات الأولية بملاحظات في الوقت الحقيقي على جودة التهوية يعطى للمريض، تطوير منصة الجسم المضاد لعلاج الحالات الشديدة من العدوى، وأكثر من ذلك بكثير. 
 
كما ستعمل 36 شركة إضافية، ومن المقرر أن تدعم خطة الإنعاش لأوروبا، عبر العديد من القطاعات والمشاريع، والتي تشمل على سبيل المثال تطوير أبراج توربينات رياح أقوى وأطول مصنوعة من وحدات خشبية، مع إمكانية تقليل طاقة الرياح بشكل كبير التكاليف ، ونظام إنتاج الأسمدة العضوية، والحل القائم على blockchain لممارسات إعادة التدوير المستدامة للمصنعين. 
 
علاوة على ذلك، حصلت 818 شركة لم تتمكن من الحصول على تمويل في هذه الجولة بسبب قيود الميزانية ، على ختم التميز ، تقديراً لقيمة اقتراحها ولمساعدتها على اجتذاب الدعم من مصادر تمويل أخرى. 
 

الاتحاد الأوروبى

أوروبا

وباء كورونا

علاج كورونا

لقاح كورونا

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