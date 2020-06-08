الإمارات تحدد موعد انطلاق العام الدراسى المقبل للطلبة والهيئة الأكاديمية

وكالات

أكد وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات، حسين الحمادى، أن بدء الدوام للعام الدراسي المقبل 2020-2021 لم يتغير وهو في موعده، وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للتنمية، وعليه يكون دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية فى 23 أغسطس، أما الطلبة فى 30 أغسطس المقبل.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أفاد في تصريحات إعلامية، أن تجربة التعلم عن بعد، هي نتاج عمل سنوات ودعم من القيادة، وهو ما أسهم في تفرد هذه التجربة وتميزها على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن التعلم عن بعد ثمرة رؤية مستدامة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه بضرورة التحول الذكي للتعليم، وهذه المنظومة التعليمية، طبقت سابقا على نحو محدود واليوم وبسبب الظرف الراهن أصبحت ركيزة للتعلم.

وقال الحمادي: التعليم أولوية ولا نسمح بأن يخسر الطالب يوما دراسيا، لذا تم تطبيق التعلم عن بعد، فالتعلم مسألة تراكمية وحذف أيام من التمدرس يؤثر بمستوى الطلبة واستمرار التعلم أمر محسوم، فهو هدف وطني وجهت باستمراريته القيادة لبناء كفاءات متمكنة تقود المستقبل.

وأضاف: إن الظرف الصحي الذي نمر به رغم مساوئه إلا أنه اختصر علينا سنوات من التحضير والإعداد المسبق، وتهيئة الميدان، والآن هناك قفزات كبيرة تحققت في تطبيق التعلم الذكي من خلال التدريب وجاهزية المنصات الرقمية وتعاون وتشارك كل من المدرسة والطالب وولي الأمر، مشدداً على أن التربية والتعليم عملية تشاركية بين البيت والمدرسة، والطلبة أمانة وأولياء الأمور قدوة للطلبة عليهم مساعدتهم في التعلم بشفافية وبمسؤولية دون التأثير في مجريات ومهام الطالب، وهناك دور رقابي للوزارة على التحصيل العلمي للطلبة.

وأكد أن الهدف من التعليم تنمية مهارات وقدرات وليس فقط تحصيل درجات، لأن الذي يبقى مع الطالب مدى الحياة هو المخزون المعرفي وما تعلمه وما اكتسبه من مهارات، ونحن نبحث عن الطالب الشامل ونوظف كل الامكانات لتحقيق ذلك الهدف التربوي.