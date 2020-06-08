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"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:08 ص
"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة حملات الازاله بالمدن الجديده
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدن الجديدة، مؤكداً أنه لا تهاون فى إزالة المخالفات لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى ارتكاب أى مخالفات بناء.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات والإعلانات المخالفة ومخالفات البناء، موضحاً أن الحملات شملت مدن (العبور - ٦ أكتوبر - القاهرة الجديدة - السادات).

وأشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملة  مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بجهاز المدينة لإزالة المخالفات ورفع  الاشغالات ومنع الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية بمنطقتي شارع ابو بكر الصديق وجمال عبدالناصر، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة والمسطحات الخضراء والتى تؤدى إلى وجود مخلفات تؤذى المارة والسكان.

كما أسفرت الحملة عن إزالة جميع الاشغالات المتمثلة  فى عربات بيع الفاكهة  المتجولة بجميع المناطق السكنية، واستغلال الوحدات السكنية بأنشطة غير مخصصة مثل بيع الخضروات والفاكهة والبقالة بمناطق الإسكان الاجتماعى،   س٢٥ وابنى بيتك و تم تحرير محاضر للمخالفين.

ومن جانبه ذكر المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة بالتنسيق  بين الإدارات المختصة وشرطة التعمير بالمدينة، لتنفيذ القرار الوزاري بإزالة التعديات  الواقعة على القطعة رقم  (5) بلوك 28002 بالحى الثالث.
 

كما وجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمواصلة الجهود المبذولة لرفع الاشغالات بجميع  أنواعها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بمحيط سنتر الياسمين بإسكان الشباب، وكذا محيط سنتر العمار، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير ورؤساء الأحياء.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم شن حملة مكبرة لإزالة ورفع الإعلانات المخالفة "بدون ترخيص"، والإعلانات منتهية  الترخيص والتي لم تسدد المستحقات المالية الخاصة بها في التوقيتات المحددة، حيث شملت الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بأنحاء المدينة كافة.

وشدد المهندس أمين غنيم، على إزالة جميع الإعلانات المخالفة فورًا واستمرار الحملات لمراعاة المظهر الحضارى للمدينة، مطالبا المخالفين بسرعة التوجه للجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد المنتهى خلال فترة زمنية محددة، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة.

وكلف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بشن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحال المخالفة بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى: أسفرت الحملة عن إزالة قواطع طوب بالردود الجانبي والخلفى للقطعة 63 سياحية 4 و إزالة  مغسلة سيارات وورشة دوكو وورشة ميكانيكا سيارات قطعة ح2 بجوار سنتر الأردنية.

وشدد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر على أنه لا  تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، تنفيذًا للتكليفات الصادرة  بضرورة التعامل بقوة وحسم مع المخالفات.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

حملات ازاله

مخالفات البناء

أملاك الدوله

اليوم السابع بلس

فيروس كورونا

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