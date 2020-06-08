اليوم السابع
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استطلاع بالبحرين: 72.4% من شركات السفر خسرت 100% من دخلها بسبب كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:21 م
استطلاع بالبحرين: 72.4% من شركات السفر خسرت 100% من دخلها بسبب كورونا البحرين- أرشيفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أجرت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية استطلاعا للرأي شارك فيه 72 ‏شركة ‏ومكتب للسفريات في البحرين، اظهر أن 72.4% من شركات السفر أكدوا أنهم خسروا 100% من الدخل ‏على ‏مدى الأشهر 3 الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع متوسط دخل ‏المؤسسة ‏الشهري قبل الجائحة بينما قال 15% أنهم خسروا 75% من دخلهم.، بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

 

وتوقع 100% من ‏المشاركين في الاستطلاع ‏استمرار الخسائر في القطاع لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة ‏على الأقل، وتوقع 55% من ‏المشاركين بالاستطلاع أن تستمر الأزمة لمدة "سنة أو أكثر" قبل ‏أن يبدأ قطاع السفر والسياحة ‏في البحرين بالتعافي، في حين توقع 23% أن تستمر الأزمة ‏لمدة لا تقل عن 9 شهور و22% ‏توقعوا أن تستمر لمدة 6 أشهروأكثر، فيما لم يتوقع أي منهم ‏أن تزول آثار الأزمة خلال 3 ‏أشهر أو أقل".‏

 

فيما يرى 50% تقريباً من المشاركين أن ‏فعالية حزمة التحفيز المالي ‏التي أعلنتها الحكومة بالنسبة ‏لمكاتب السفر والسياحة كانت "غير ‏مجدية"، ويرى 40% أنها ‏‏"مجدية إلى حد ما" فيما يرى 9% فقط ‏أنها "فعالة جدا" في ‏مواجهة الأزمة..‏ كما أظهر ‏الاستطلاع أن 97% من مؤسسات السفر في البحرين تستأجر ‏مقراتها فيما 3% فقط تتملك ‏هذه ‏المقرات، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من هذه الشركات ‏مطالبة بدفع إيجارات شهرية.. ‏وأظهر ‏الاستطلاع أن إجمالي مبلغ الإيجار الشهري الذي يدفعه ‏جميع المشاركين يقدر بحوالي ‏‏81 ألف ‏دينار تقريبا".‏

 

كما أظهر الاستطلاع أن 81% من الشركات لا تمتلك موقعا لبيع خدماتها للشركات ‏والافراد ‏عبر الإنترنت، وأن غالبية الموظفين (57%) لا يمتلكون جميع المعدات التي ‏يحتاجونها ‏للعمل من المنزل بحكم وجود أنظمة معينة مرتبطة بأجهزة المكتب في هذه ‏الشركات.


البحرين

كورونا

استطلاع

فيروس كورونا

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