استطلاع بالبحرين: 72.4% من شركات السفر خسرت 100% من دخلها بسبب كورونا

أجرت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية استطلاعا للرأي شارك فيه 72 شركة ومكتب للسفريات في البحرين، اظهر أن 72.4% من شركات السفر أكدوا أنهم خسروا 100% من الدخل على مدى الأشهر 3 الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع متوسط دخل المؤسسة الشهري قبل الجائحة بينما قال 15% أنهم خسروا 75% من دخلهم.، بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.
وتوقع 100% من المشاركين في الاستطلاع استمرار الخسائر في القطاع لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة على الأقل، وتوقع 55% من المشاركين بالاستطلاع أن تستمر الأزمة لمدة "سنة أو أكثر" قبل أن يبدأ قطاع السفر والسياحة في البحرين بالتعافي، في حين توقع 23% أن تستمر الأزمة لمدة لا تقل عن 9 شهور و22% توقعوا أن تستمر لمدة 6 أشهروأكثر، فيما لم يتوقع أي منهم أن تزول آثار الأزمة خلال 3 أشهر أو أقل".
فيما يرى 50% تقريباً من المشاركين أن فعالية حزمة التحفيز المالي التي أعلنتها الحكومة بالنسبة لمكاتب السفر والسياحة كانت "غير مجدية"، ويرى 40% أنها "مجدية إلى حد ما" فيما يرى 9% فقط أنها "فعالة جدا" في مواجهة الأزمة.. كما أظهر الاستطلاع أن 97% من مؤسسات السفر في البحرين تستأجر مقراتها فيما 3% فقط تتملك هذه المقرات، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من هذه الشركات مطالبة بدفع إيجارات شهرية.. وأظهر الاستطلاع أن إجمالي مبلغ الإيجار الشهري الذي يدفعه جميع المشاركين يقدر بحوالي 81 ألف دينار تقريبا".
كما أظهر الاستطلاع أن 81% من الشركات لا تمتلك موقعا لبيع خدماتها للشركات والافراد عبر الإنترنت، وأن غالبية الموظفين (57%) لا يمتلكون جميع المعدات التي يحتاجونها للعمل من المنزل بحكم وجود أنظمة معينة مرتبطة بأجهزة المكتب في هذه الشركات.
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