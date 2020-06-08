اليوم السابع
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ارنفاع بورصة دبي بنسبة 0.22% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:44 ص
ارنفاع بورصة دبي بنسبة 0.22% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 4.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2138.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 657.8 مليون سهم محققة ما قيمته 404.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4485 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت ببورصة دبي، قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 2.87%، 0.04%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.81%، ثم قطاع  الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.
 
وارتفع 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10.58%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.30%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.27%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 401.4 مليون ورقة بقيمة 113.7 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، عن موافقة هيئة أسواق المال للمجموعة، على تجديد حق شراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ موافقة هيئة أسواق المال أمس الأحد.
 
فيما قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة أورينت للتأمين، بدءً من الساعة 9.30 صباحاً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين، ولحين الإفصاح عن النتائج.
 

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