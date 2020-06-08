اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع لمجلس جامعة حلوان اليوم لمتابعة استلام البحوث من الطلاب

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:00 ص
اجتماع لمجلس جامعة حلوان اليوم لمتابعة استلام البحوث من الطلاب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان إن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة سير عمليات استلام البحوث من طلاب فرق النقل، باعتبارها بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 / 2020، والتى تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ماجد فهمى نجم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتطرق إلى الوقوف على الإحصائيات وإعداد البحوث الواردة من الطلاب إلى الكليات وانتظام العلمية ووضع الجدول الزمنى للتصحيح وبدء أعمال الكنترولات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وتابع رئيس جامعة حلوان أنه من المقرر أن تواصل الجامعة استلام البحوث والمشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 21 يونيو الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يكون إعلان النتائج قبل منتصف شهر يوليو.

وكان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان قد أعلن عن اتجاه الجامعة لتنظيم مؤتمر افتراضى دولى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستمرار مناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المجتمعات ومختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور ماجد فهمى نجم أن المؤتمر الافتراضى الدولى المقبل بجامعة حلوان سيكون عن السياحة وكورونا باعتبار أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا نظرا لتوقف رحلات الطيران بين الدول وتوقف الأنشطة داخل الدول، ما أثر كبيرا على قطاع السياحة.

وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى تأثر قطاع السياحة والحلول الجوهرية التى تضمن النهوض بالقطاع من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء.


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

جامعة حلوان

ماجد نجم

البحوث

فرق النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد..وزير التعليم: " كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى..والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة