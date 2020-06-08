إيطاليا: 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالى إلى 33964

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، عن تسجيل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالى إلى 33964، وفقا لمصادر إعلامية.

وتشهد دول العالم المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3369 إصابة بـكورونا و1707 حالات تعاف جديدة، وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وسجلت الرياض 746 حالة، وجدة 577، ومكة المكرمة 376.

وكانت سجلت وزارة الصحة السعودية أمس قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على أساس يومي، بعد رصد 3045 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 101,914 حالة، بينما تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 72,817 حالة بعد تماثلهم للشفاء، جاء ذلك نقلا عن بيان مقتضب للصحة السعودية عبر حسابها على تويتر، وسجلت الوزارة 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الوفيات إلى 712 حالة، فضلا عن 1564حالات حرجة.