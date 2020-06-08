إصابة مجندتين فى القدس المحتلة جراء عملية دهس.. وشرطة الاحتلال تلاحق المنفذ

كتب- هاشم الفخراني

أصيبت مجندتان إسرائيليتان بجروح فى عملية دهس وقعت، مساء اليوم الاثنين، فى مدينة القدس. وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تجرى حاليا فحصا للتعرف على تفاصيل ودوافع الحادث، مشيرة إلى أن منفذ العملية لاذ بالفرار، بينما تلاحق الشرطة المنفذ فى شوارع البلدة القديمة بالقدس.

على جانب آخر قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن نحو 20 عنصرا من الجيش الإسرائيلى اجتازوا الخط التقنى عند محلة كروم الشراقى خراج ميس الجبل. وأضافت أن عملية الاقتحام تمت فى ظل حراسة ومواكبة آليات ودبابة "ميركافا" الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلى اجتازت السياج التقنى عبر البوابة الحديدية عند محلة المحافر - خراج بلدة عديسة، وقامت بعملية مسح وتمشيط للمنطقة المذكورة من دون خرق الخط الأزرق.