اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسكتلندا: لم نسجل أى وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الثانى على التوالى

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:49 م
إسكتلندا: لم نسجل أى وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الثانى على التوالى رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" فى إسكتلندا لليوم الثانى على التوالي، وقالت ستيرجن - خلال مؤتمر صحفى فى إدنبرة - "إن الفيروس فى حالة تراجع، ولكنه لم يرحل"، وحثت على الاستمرار فى الالتزام بتوجيهات الحكومة الاسكتلندية لمنع حدوث ارتفاع جديد فى أعداد الإصابات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
 
وأكدت، أن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثانى على التوالى يعد أمرا مشجعا للغاية.. وتابعت قائلة "لا يمكننى أن أخبركم.. كم من الوقت انتظرت حتى اتمكن من إبلاغكم بتطور كهذا، وأعلم أنكم جميعا كنتم تنتظرون سماع ذلك".
 
وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" فى إسكتلندا 2415 حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية.
 
وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، أقل زيادة يومية فى أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بدء الإغلاق فى مارس الماضي، حيث سجلت 77 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالى إلى 40 ألفا و542 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة فى إسكتلندا وويلز.
 

اسكتلندا

الحكومه الاسكتلنديه

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاسكتلنديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لا وفيات بكورونا في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية خلال 24 ساعة

الأحد، 07 يونيو 2020 04:30 م

"إحصاء بريطانيا": وفيات كورونا فى اسكتلندا من أعلى المعدلات في العالم

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:02 م

كورونا يعرض "مسنة" فى اسكتلندا للموت جوعا ومتطوعون ينقذونها.. اعرف القصة

الأحد، 31 مايو 2020 12:43 م

تعرض للخراب وما زال محتفظا بجماله.. اعرف حكاية دير الحبيب فى أسكتلندا

الخميس، 28 مايو 2020 10:00 م

وزيرة اسكتلندا الأولى: قد نخفف قيود الإغلاق بسبب كورونا فى 28 مايو المقبل

الإثنين، 18 مايو 2020 05:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة