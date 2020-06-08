إسكتلندا: لم نسجل أى وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الثانى على التوالى

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أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" فى إسكتلندا لليوم الثانى على التوالي، وقالت ستيرجن - خلال مؤتمر صحفى فى إدنبرة - "إن الفيروس فى حالة تراجع، ولكنه لم يرحل"، وحثت على الاستمرار فى الالتزام بتوجيهات الحكومة الاسكتلندية لمنع حدوث ارتفاع جديد فى أعداد الإصابات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأكدت، أن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثانى على التوالى يعد أمرا مشجعا للغاية.. وتابعت قائلة "لا يمكننى أن أخبركم.. كم من الوقت انتظرت حتى اتمكن من إبلاغكم بتطور كهذا، وأعلم أنكم جميعا كنتم تنتظرون سماع ذلك".

وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" فى إسكتلندا 2415 حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية.

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، أقل زيادة يومية فى أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بدء الإغلاق فى مارس الماضي، حيث سجلت 77 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالى إلى 40 ألفا و542 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة فى إسكتلندا وويلز.