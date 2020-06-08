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إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة المواطنين فى روض الفرج

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:05 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة المواطنين فى روض الفرج محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نياية روض الفرج إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين، حيث اتخذا من دائرة قسم روض الفرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، تم ضبط عاطلين أثناء قيامهم بسرقة دراجة بخارية. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار، وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التى بحوزتهما للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما للدراجات البخارية، وتم استدعاء مالك الدارجة البخارية المستولى عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددةـ كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


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