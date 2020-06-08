أوقاف الشرقية: نستقبل صكوك الأضاحى بمبلغ 1800 جنيه بجميع الإدارات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل اول وزارة الاوقاف بالشرقية. أن وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أطلقت مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى ١٤٤١ هجرية بمبلغ ١٨٠٠ جنيه للصك بموجب صك معتد رسميا، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحى دون أى مصروفات إدارية أو إعلانية

أضاف لـ " اليوم السابع " أنه أسند مشروع الصكوك للشيخ السيد أحمد مصطفى مدير عام الدعوة وعلى من يرغب فى المشاركة يتوجه إلى إدارة الأوقاف التابع لها وسيتم إعطاء المضحين إيصال بالمبلغ، موضحاً أن كل إنسان يقوم بدفع صك الأضحية الذى قررته الوزارة بمبلغ 1800 جنيه تسقط عنه سنة الأضحية، وان مبلغ الصك كاملا يصل للمحتاجين بدون أى مصروفات إدارية داعيا الأهالى للمشاركة فى الثواب.

وقال الشيخ السيد مصطفى مدير ادارة ههيا أن الأهالى بدأوا بالفعل فى دفع صك الأضحية وتم تسليمهم إيصالات بذلك مناشدا الأهالى الراغبين فى التبرع بصم الاضحية بالتواصل معه على رقم الهاتف.. 01147502466 او الحضور الى مقر الادارة بمسجد الحاجة آمنة بمدينة ههيا.