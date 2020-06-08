اليوم السابع
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أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية وضبط سائق لتعاطى المخدرات

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:54 م
أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية وضبط سائق لتعاطى المخدرات حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منه. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 204 مخالفات مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 18 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 33 مخالفة.

تحرير 47 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 95 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص "25" قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

 كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط 12 قضية تموينية، شملت 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و"3" قضايا مخالفات المخابز البلدية، وأسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط 2 قضية عدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.


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