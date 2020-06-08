اليوم السابع
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ألمانيا ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة فى ليبيا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:48 م
ألمانيا ترحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة فى ليبيا ميركل
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا، متابعة: قلقون جدا من التصعيد العسكري في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أعلنت فرنسا دعمها لإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ونظيره المصري سامح شكري. وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير الفرنسي هنأ شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، معربا عن ترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.

وأعربت فرنسا عن دعمها العملية السياسية في ليبيا على هذا الأساس، وتحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأكد الوزير الفرنسي على أهمية التوصل إلى توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات المالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأبدى لودريان استعداد بلاده المساهمة في تحقيق كل هذه الأهداف، استمرارا للجهود التي تبذلها فرنسا من أجل استئناف المفاوضات في إطار اللجنة 5+5، مشددا عل ضرورة إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية، والتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار.


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