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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين الاستيك والبفتيك 120-150 جنيها للكيلو

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:00 ص
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين الاستيك والبفتيك 120-150 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 8-6-2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تفاديا لمخاطر انتشار فيروس كورونا، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 150جنيها، السجق 110-125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 120- 150 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-140 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
 
جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10% بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق. 
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
 
كما وجه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

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