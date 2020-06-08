اليوم السابع
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بأعلى نقطة تاريخية..

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:36 ص
أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام ذهب
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاع بقيمة 10 جنيهات مستهل تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي 1695 دولار بنسبة ارتفاع 0.53% ،وكذلك بسبب صعود سعر الدولار في السوق المصرفية لأعلي معدلات فى قرابة 7 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 : 664 جنيها للجرام.
 
عيار 21 : 775 جنيها للجرام.
 
عيار 24 : 885 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب : 6200 جنيها.
 
السعر العالمي : 1695 دولار.
 
 
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة عالميا ادي إلي زيادة أسعار الذهب، نتيجة استمرار الضبابية حول وضع الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سعر الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا في مصر وهو ما يدفع الذهب صوب أعلي نقطة سعرية له، كارتفاع تاريخي غير مسبوق.
 
ويترقب العالم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، وتقوم الدول بالتخفيف من إجراءات اغلاق الاقتصاد، ومنها إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة لإعادة الحياة لاقتصاداتها.ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.
 
وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 10% منذ مطلع العام الحالي، نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وكذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وتراجع الاحتياطي لشهر مايو ليصل إلى 36 مليار دولار، وذلك للشهر الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس الأحد.
 
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3.1 مليار دولار في أبريل و5.4 مليار دولار في مارس، في انخفاض مطرد من ذروة بلغت 45.5 مليار دولار في فبراير قبل أزمة "كوفيد-19".

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