اليوم السابع
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أهمها استثمارات 8.5 مليار دولار..

7 معلومات عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة

الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 ص
7 معلومات عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة معامل تكرير
كتبت – مروة الغول

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تستهدف استراتيجية وزارة البترول والمتعلقة بتطوير صناعات البتروكيماويات الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الامر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروع  مجمع التكرير و البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة  والتي كانت كالتالي .. 
 
- حجم استثمارات المشروع 8.5 مليار دولار.
- طاقة انتاجية مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية.
- طاقة انتاجية850 الف طن منتجات بترولية .
- تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي اس دبليو وشيرد الانجليزيتين .
- البدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الارض المخصصة لاقامته بالعلمين .
- جاري الاعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة انبي.
- بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار في اقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي منتجات مجمع العلمين .

البترول

البتروكيماويات

مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة

مشروعات البتروكيماويات

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