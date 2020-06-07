11 نشاطا مستثنى من تشغيل الفنادق فى دبى.. أبرزهم البوفيه والسونا والمساج

كتبت آمال رسلان

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبى تعميما للفنادق بالتزامن مع بدء العمل، وذلك باستثناء بعض الأنشطة من قرار استئناف العمل في المنشآت الفندقية في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية. ووفقاً لبيان الدائرة فقد تضمنت قائمة الأنشطة والمرافق غير المشمولة كلاً من غرف الصلاة والمسابح، إلى جانب مرافق الساونا، والحدائق المائية والترفيهية، وصالات الأطفال، بما في ذلك النوادي ومناطق اللعب.

كما تضمنت قائمة الأنشطة غير المشمولة، خدمات المساج ومرفق السبا، والحفلات والفعاليات الخاصة، وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، والبوفيه (فطور، غذاء، برانش، عشاء). وأعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن قيامها بتحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي لتتضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكر بيان للدائرة الذي أرسلته إلى أصحاب المنشآت الفندقية أن الاشتراطات الجديدة تضمنت إلزام المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد مع التأكيد على اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من دوائر حكومة دبي.

وبحسب التعميم الجديد فإن الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فإن الفترة تمتد الى 72 ساعة. وشدد التعميم على ضرورة الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي واشار الى ضرورة ان لا تتجاوز قدرة المصاعد 30% من سعتها.

وأكد التعميم أن دائرة السياحة والتسويق التجاري فى دبى تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية. وكانت وسائل إعلام رسمية في الإمارات قالت إن دبي مركز الأعمال والسياحة في البلاد سمحت بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وكانت دبي وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.