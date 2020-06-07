وكيل وزارة المالية الجديد بالشرقية: تطبيق برامج تدريبية للمراقبين

الشرقية - إيمان مهنى

قال حسن عبد الحميد وكيل وزارة المالية بالشرقية الجديد، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.

جاء ذلك من خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام لتولى تكليفات عملة و مهام منصبة بالمديرية .

اطلع المحافظ على خطة عمل المديرية المالية خلال الفترة القادمة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى ضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومى وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشئون المالية لتسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر انه كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى لمتابعة مدى إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العمال بإلزامهم إرتداء الكمامات والقفازات الواقية و توفير سبل الحماية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يعملون فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد و إعداد تقرير يومى للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.