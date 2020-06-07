اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة المالية الجديد بالشرقية: تطبيق برامج تدريبية للمراقبين

الأحد، 07 يونيو 2020 04:19 م
وكيل وزارة المالية الجديد بالشرقية: تطبيق برامج تدريبية للمراقبين جانب من اللقاء
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حسن عبد الحميد وكيل وزارة المالية بالشرقية الجديد، أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.

جاء ذلك من خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام لتولى تكليفات عملة و مهام منصبة  بالمديرية .

اطلع المحافظ على خطة عمل المديرية المالية خلال الفترة القادمة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار فى ضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومى وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشئون المالية لتسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.  

يذكر انه كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى لمتابعة مدى إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العمال بإلزامهم إرتداء الكمامات والقفازات الواقية و توفير سبل الحماية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يعملون فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد و إعداد تقرير يومى للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

وكيل مديرية المالية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة