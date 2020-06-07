اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 07:09 م
خالد صلاح
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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 110 آلاف والإصابات تقترب من 2 مليون

الأحد، 07 يونيو 2020 06:32 م
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 110 آلاف والإصابات تقترب من 2 مليون كورونا
(رويترز)

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 أظهر إحصاء لرويترز اليوم الأحد أن الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 110 آلاف حالة حيث تثير الاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد العنصرية مخاوف بخصوص عودة الفيروس للظهور مجددا.

وتوفي ألف أمريكي في المتوسط يوميا حتى الآن في يونيو ، بانخفاض عن ذروة ألفي شخص يوميا في أبريل، وفقا لإحصاء بيانات الولايات والمقاطعات حول وفيات كوفيد-19.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي عدد المصابين بنحو مليوني حالة، وتليها البرازيل بنحو 672 ألف حالة ثم روسيا بحوالي 467 ألف حالة إصابة.

 

وأفاد تحليل لرويترز أن عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث شهدت ولايات ألاباما وساوث كارولاينا وفرجينيا زيادة بنسبة 35 في المئة أو أكثر في حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في 31 مايو أيار مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

 

ويقترب عدد حالات الإصابة بالمرض على الصعيد العالمي من سبعة ملايين حالة مع نحو 400 ألف حالة وفاة منذ ظهور المرض في الصين أواخر العام الماضي ثم وصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا في أمريكا

رويترز

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