وزير الخارجية الألمانى: علاقات برلين مع أمريكا " معقدة "

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مقابلة صحفية إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة "معقدة" وأبدى أسفه لسحب واشنطن المزمع لجنود من ألمانيا.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.

وقال ماس لصحيفة بيلد ام زونتاج " إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم ابلاغنا بذلك. نقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين. إنه في صالح كل من البلدين".

واعترف ماس بوجود مشكلات في علاقة ألمانيا مع الولايات المتحدة قائلا "إننا شركاء في التحالف عبر الأطلسي. ولكنها (علاقة)معقدة".

وانتقد نواب كبار من التكتل المحافظ الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل يوم السبت قرار ترامب بسحب جنود من ألمانيا.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب و ميركل التي أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.