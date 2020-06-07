اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يعلن إجراءات المواد الغير مضافة للمجموع بعد حذفها من الجدول

الأحد، 07 يونيو 2020 05:27 م
وزير التعليم يعلن إجراءات المواد الغير مضافة للمجموع بعد حذفها من الجدول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمد السيد و محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بعد انتظار الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك تجنبا للازدحام، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستشرف على تأمين امتحانات الثانوية العامة.
 
وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه سيتم تسليم الطلاب بوكليت خاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد امتحان اللغة العربية ليتم تسليمها اليوم المحدد لامتحانتها .
 
وكان قد كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا توجد فرصة ثالثة لدخول امتحانات الثانوية العامة كما نشر البعض ولكن الطالب الذى يتعذر دخول امتحان الدور الأول سيدخل امتحان الدور الثانى للثانوية بإعتباره أول امتحان له وفى حالة رسوبه ستتاح له فرصة امتحان فى مادة أو إثنين رسب فيها.

وزير التعليم

طارق شوقى

اخبار مصر

الثانوية العامة

وزارة التربية و التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة