وزير التعليم يعلن إجراءات المواد الغير مضافة للمجموع بعد حذفها من الجدول

كتب محمد السيد و محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بعد انتظار الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك تجنبا للازدحام، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستشرف على تأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه سيتم تسليم الطلاب بوكليت خاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بعد امتحان اللغة العربية ليتم تسليمها اليوم المحدد لامتحانتها .

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.



وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا توجد فرصة ثالثة لدخول امتحانات الثانوية العامة كما نشر البعض ولكن الطالب الذى يتعذر دخول امتحان الدور الأول سيدخل امتحان الدور الثانى للثانوية بإعتباره أول امتحان له وفى حالة رسوبه ستتاح له فرصة امتحان فى مادة أو إثنين رسب فيها.