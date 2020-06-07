وزير التعليم يطلق منصة "ثانوية .نت" للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة

كتب محمد السيد و محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: "سمحنا بالإجابة على المواد غير مضافة للمجموع تفاديا الازدحام"، مشير إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية للمصححين والمشرفين على الامتحانات.

وأضاف طارق شوقى، أن الوزارة تعاونت مع شركاء لإطلاق منصة ثانوية دوت نت محتوى تعليمى يشمل فيديوهات للمراجعة النهائية للثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن المحتوى يشمل مراجعات ليلة الامتحانات وأن كل مراجعة بها ملخص مكتوب.

وولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن نجاح مصر فى منظومة التعليم رسالة قوية جدا.