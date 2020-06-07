وزير التعليم: تشكيل لجان لإدارة امتحانات الثانوية العامة فى المحافظات

كتب محمد السيد و محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأنه سيتم تشكيل لجان لإدارة امتحان الثانوية العامة فى المحافظات برئاسة المحافظ .

وعرض وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى، فيلم وثائقى عن نموذج لإجراءات امتحانات الثانوية العامة وتعقيم اللجان .

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11 طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.

وأوضح شوقى، أنه فى حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم فى منطقة عزل صحى للدور الثانى بالدرجة الفعلية.