اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 05:48 م
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وزير التخطيط العراقى يبحث مع بعثة الأمم المتحدة جهود مواجهة كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:36 م
وزير التخطيط العراقى يبحث مع بعثة الأمم المتحدة جهود مواجهة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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وزير التخطيط العراق خالد بتال النجم مع بعثة الأمم المتحدة في العراق توحيد الجهود الوطنية والدولية لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذ التعداد السكاني.
وقالت وزارة التخطيط العراقية ، في بيان اليوم الأحد أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، إن وزير التخطيط العراقي التقى اليوم ريتشارد دكتوس نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة في العراق والوفد المرافق له ، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه بعثة الأمم لجهود الحكومة العراقية في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا ، وعمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار ، مؤكدا ترحيب الحكومة العراقية للمضي في تعزيز هذا التعاون من خلال توفير أفضل الظروف لعمل منظمات الأمم المتحدة في العراق ، وبما يساعدها في تنفيذ برامجها الإنسانية.
وأضافت أنه خلال اللقاء استعرضا وبحثا عددا من القضايا والملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجانبين، وكان من بين القضايا التي جرى بحثها أولوية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، لما يمثله من أهمية في توفير قاعدة البيانات الشاملة والكاملة، ودور هذه البيانات في ترصين وتعزيز خطة التنمية الخمسية ورؤية العراق للتنمية المستدامة 2030.
وناقشا مساهمة منظمات الأمم المتحدة في دعم جهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي لسوق العمل في العراق، وتأثير جائحة كورونا على الفئات الهشة في المجتمع، بغية وضع السياسات المناسبة لتمكين هذه الشرائح، من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية ، واشاعة مباديء السلم الأهلي.
وأكدا خلال اللقاء أهمية دعم وتعزيز دور القطاع الخاص العراقي، من خلال الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى منظمات الأمم المتحدة، والاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لا سيما في مجال دعم تنفيذ المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة.


العراق

الأمم المتحدة

كورونا

كورونا فى العراق

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