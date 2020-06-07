اليوم السابع
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وزارة الخزانة الأمريكية: لا تغيير بالعقوبات الأمريكية على روسنفت

الأحد، 07 يونيو 2020 12:44 م
وزارة الخزانة الأمريكية: لا تغيير بالعقوبات الأمريكية على روسنفت نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لرويتزر إن خفض روسيا حصتها المباشرة في شركة روسنفت لإنتاج النفط لن يغير من انكشافها على عقوبات أمريكية.

خفضت روسنفت جاس القابضة المملوكة للدولة حصتها المباشرة البالغة 50.33 % إلى 40.4 % واستحوذت شركتها التابعة آر.ان-نفت-كابيتال-إنفست على 9.6 % في حين اشترت آر.ان-كابيتال التابعة لروسنفت 0.33 %.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لرويترز "ما ورد عن تغيير الملكية في روسنفت لا يغير في أسس إدراج الشركة على قائمة العقوبات".

كانت الولايات المتحدة وضعت روسنفت وكيانات روسية أخرى على قائمة عقوبات في 2014 بسبب دور روسيا في أزمة أوكرانيا.

ومن بين المساهمين في روسنفت، شركة بي.بي بحصة تبلغ 19.75 بالمئة وقطر بحصة قدرها 18.93 بالمئة

 


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نفط

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