اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: جمهوريون بارزون لن يدعموا إعادة انتخاب ترامب بينهم جورج بوش

الأحد، 07 يونيو 2020 11:30 ص
نيويورك تايمز: جمهوريون بارزون لن يدعموا إعادة انتخاب ترامب بينهم جورج بوش الرئيس الأمريكى الاسبق جورج دبليو بوش
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عددا من الجمهوريين البارزين من بينهم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش والسيناتور ميت رومنى لن يؤيدوا إعادة انتخاب ترامب، فى حين أن مسئولين آخرين بالحزب الجمهورى يفكرون فى التصويت لخصمه الديمقراطى جو بايدن.

 

واوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن أعدادا متزايدة من الجمهوريين البارزين يتناقشون حول المدى الذى يمكنهم الذهاب إليه فى الكشف بأنهم لن يدعوا إعادة انتخاب ترامب أو ربما حتى التصويت لبايدن. ويشعرون بإلحاح شديد بسبب استجابة ترامب للاحتجاجات على وحشية الشرطة إلى جانب سوء إدارته لأزمة وباء كورونا.

 

 وأشارك نيويورك تايمز إلى أن جوروج بوش لم يؤيد إعادة انتخاب ترامب، فى حين أن جيب بوش ليس متأكدا بشان كيفية تصويته فى الانتخابات، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على تفكيرهما. وكذلك، فإن السيانتور ميت رومنى، لن يدعم ترامب. ومن شبه المؤكد أن سيندى ماكين، أرملة السيناتور البارز جون ماكين ستؤيد جو بايدن، دون أن توضح كيفية الإعلان عن ذلك لأن أحد أبنائها يبحث الترشح لمنصب.

 

 ولم يصوت أيا من هؤلاء لترامب فى انتخابات 2016، إلا أن هذه الأسماء الجمهورية الكبيرة يحمل ثقلا مختلفا عندما  يكون الرئيس شاغل للمنصب وجدول أعماله المشترك مع قادرة مجلس الشيوخ على المحك.

 

وبحسب الصحيفة فإن قادة جمهوريين سابقين لن يفصحوا عن كيفية تصويتهم مثل رئيس مجلس النواب السابق بول ريان وجون بونير، فى حين أن بعض الجمهوريين الذى أعربوا بالفعل عن رفضهم تأييد ترامب يبحثون ما إذا كانوا سيدعمون مرشح حزب ثالث أم سيدعمون بشكل معلن بايدن.

 

 وقالت نيويورك تايمز إن عدد من القادة العسكريين المتقاعدين الذى لم يكشفوا عن آرائهم السياسية يعربون عن عد ارتياح متزايد إزاء قيادة الرئيس لكنهم غير متأكدين بشان دعم خصمه بايدن.


دونالد ترامب

جو بايدن

الجمهوريين

جورج بوش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

السبت، 06 يونيو 2020 09:40 م

جو بايدن يرفع شعار "الوحدة" بعد الفوز بترشيح الديمقراطيين لمواجهة ترامب فى انتخابات 2020 ..نيوزويك: نائب أوباما تغير حظه بعد سباق صعب واتهامات بسوء السلوك الجنسى.. والبطالة والمظاهرات أكبر التحديات حال فوزه

السبت، 06 يونيو 2020 08:00 م

جو بايدن يهاجم ترامب: 20 مليون أمريكي يدفعون ثمن فشل الرئيس

السبت، 06 يونيو 2020 07:45 م

رسميا.. جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت، 06 يونيو 2020 05:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة