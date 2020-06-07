اليوم السابع
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نقيب الأطباء يجتمع مع وزيرة الصحة لبحث مشكلة تكليف دفعة 2020

الأحد، 07 يونيو 2020 02:49 م
نقيب الأطباء يجتمع مع وزيرة الصحة لبحث مشكلة تكليف دفعة 2020 الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن عقد اجتماع اليوم الأحد، للدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب، مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص مشكلة تكليف شباب الأطباء.
 
وكانت قد خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، لإفادتها ببعض التفاصيل الخاصة ببيان الوزارة بخصوص تكليف الأطباء دفعة مارس 2020، ووصفت النقابة البيان بـ"الغامض وبدون تفاصيل"، وعبرت عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسئولى وزارة الصحة مع ممثلين النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة .
 
وتساءلت النقابة، فى خطابها، هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقاً للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين، ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم ؟ 
 
وقالت النقابة فى خطابها لوزارة الصحة،: بالإشارة لإعلان وزارة الصحة عن تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، وذلك طبقا لرغبتهم كالتالى : الأول: تكليف الأطباء فى احدى التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.
 
وتابعت: نحيط سيادتكم علما بأن هذا القرار غامض نظرا لعدم الإعلان عن تفاصيله، فهل معنى القرار أنه سيتم تكليف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا، مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام (الجديد نفسه) بعد سنة ؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت، ويكون الطبيب مخيرا بين النظام الجديد والنظام القديم بجميع تفاصيلهم ؟  لذا برجاء إفادتنا بجميع التفاصيل حتى يتسنى لنا دراستها.
 
 

نقابة الاطباء

تكليف الاطباء 2020

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