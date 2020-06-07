ندوات توعية صحية لأهالى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء ، الانتهاء من تنفيذ ندوات توعية صحية بمختلف أنحاء المدينة.

وقامت أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة ، بعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس .

عقدت الندوة بمقر الشهر العقارى بالشيخ زويد ،وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعى بالندوة، تحت اشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد .

كما عقدت ندوة بمقر إدارة رفح التعليمية الملحقة بالمدرسة الثانوية بالشيخ زويد.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، عن تنفيذها حملات توعية استهدفت الأسر والسيدات فى أحياء المدينة .

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء تم عقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة بمقر التأمينات الاجتماعية بالشيخ زويد، ونفذت الندوة أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة، والمشرفة حنان الجوهرى .

كما اعلنت إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء ، قيام مركز طب الاسرة برمانه بحملة تطعيم الاطفال جرعة تانية ضد شلل الاطفال (سولك ) ، وبين الجرعة الاولى والتانية شهر .

وسبق واعلنت إدارة بئر العبد الصحية ، الانتهاء من تنفيذ وحدة مكافحة الحشرات الناقلة للامرض وحدة الملاريا التابعة للادارة الصحية ببئر العبد تنفيذ حملة مكافحة القوارض بمدينة بئر العبد والقرى التابعة لها، بالتعاون مع الادارة الزراعية، وقسم شؤن البيئة بمجلس مدينة بئر العبد.

واعلنت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفيذها حملة مكافحة القوارض ، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير ضد فيرس كورونا ، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة .

ونفذت الحملة بمنطقة الخزان وابنى بيتك وجزء من شارع اسيوط ، ونفذتها 3 فرق ، تم خلالها استخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية محطات الصرف حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .