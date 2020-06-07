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مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الأحد، 07 يونيو 2020 10:35 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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شهد الطريق الصحراوى الغربى، نطاق مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، انقلاب سيارة ملاكى، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزىوانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ، إلى محل الواقعة ، وتبين أن المتوفين هم " رضا .م .ا " 46 سنة ، "حبيبة .ر . م"  10 سنوات، "منة . ف . م" 42 سنة، "محمود . ى . ذ" 31 سنة، وجميعهم مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة، و"رجب . خ . ا " 35 سنة ، ومقيم بمركز بنى مزار، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة .

وتبين أن المصاب عامل ويدعى "هشام . ر" 25 سنة ، ومقيم بمحافظة البحيرة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر ، وجرح قطعى بالوجه 3 سم ، وتم نقله إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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