مصرع طفلين بحريق خزين "تبن" أعلى منزلهم فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طفلين مصرعهما ، اليوم الأحد ، آثر اشتعال النيران بهما ، فى حريق "تبن" أعلى سطح منزلهما ، بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف ، أثناء لهوهما .

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف ، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر ، بنشوب حريق فى منزل فلاح بقرية الشناوية ، والذى وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن والسيطرة على الحريق وإخماده .

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق ، وتم إخماده والسيطرة عليه ، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة ، بالتعاون مع الاهالي .

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع كلا من " محمد جابر عبد السلام " 5 سنوات ، وشقيقته " هاجر " 4 سنوات ، متأثرين بإصابتهم بالحروق ، كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات إقدام الطفلين على إشعال النيران فى التبن أثناء لهوهما أعلى سطح المنزل المكون من طابق واحد ، على مساحة 175 مترا ، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة وسهولة إشتعال التبن ، امتدت إليهما النيران بسهولة .

جارى تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة للانتقال للمعاينة والتحقيق .