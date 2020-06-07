مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق العلاقى بالقرب من مصنع الحديد والصلب بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان، ووجود مصابين ومتوفى، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والمتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية.

وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ، أن السيارة كان على متنها 11 شخصا من المنقبين عن الذهب بصحراء مصر الشرقية وأثناء عودتهم من التنقيب بطريق العلاقى بالقرب من مصنع الحديد والصلب بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان ، انقلبت السيارة ربع نقل التى كانوا يستقلونها وأدى الحادث إلى مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من بينهم 6 أشخاص سودانيين الجنسية و4 من مركز دراو بمحافظة أسوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.