مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين ، مساء السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بالقرب من مصنع الحديد والصلب بالمدخل الشمالى الشرقى لمدينة أسوان.
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوانالأحد، 07 يونيو 2020 08:28 م
جثة
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