مصرع شاب بعد تعرضه لصعق كهربائى بمنطقة البرمودى جنوب الخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضه لصعق كهربي بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بمدينة الخارجة.

وتبين وفاة "برسوم حلمي جيد" 16 سنة مقيم منطقة القلعة بمدينة الخارجة، إثر تعرضه لصعق كهربائي جنوب مدينة الخارجة بالقرب من منطقة " البارموادي".

وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام ووضعه داخل العناية المركزة وتوفي داخلها، جاري تحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.