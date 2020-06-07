مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن الترويج لمقطع مصور مفعم بالعنصرية

اعتذرت مساعدة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن ترويج مقطع مصور مفعم بالعنصرية على تويتر.

وقالت مرسيدس شلاب وهي من كبار المتحدثين باسم ترامب إنها "تعتذر بشدة" عن إعادة بث شريط مصور على تويتر لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية موجها لهم إهانة عنصرية.

وقالت شلاب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز "أعدت بث المقطع المصور دون مشاهدته كله. حذفت هذه التغريدة. لم أكن أتعمد ترويج استخدام هذه الكلمة عن قصد".

ويأتي اعتذار شلاب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات على وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد نتيجة ضغط رجل شرطة بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا اثناء اعتقاله. ووجهت لهذا الشرطي تهمة القتل من الدرجة الثانية ووجهت لثلاثة من زملائه تهمة التحريض على القتل.