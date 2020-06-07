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مساجد الشارقة تستعد لاستقبال المصلين قريبا.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 08:41 م
مساجد الشارقة تستعد لاستقبال المصلين قريبا.. صور تجهيز مساجد الشرقة لإعادة فتحها
وكالات

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عرضت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فيديو توضيحياً عبر برنامج الخط المباشر يظهر جانباً من جهود دائرة الشؤون الإسلامية بالإمارة في الاستعداد لفتح المساجد أمام الجمهور قريباً، لافتة إلى أن الدائرة تنتظر التوجيهات من الجهات المختصة بالدولة لإعلان إعادة فتحها أمام المصلين.

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ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، بين الفيديو الذى تم عرضه خلال البرنامج، ونشرته عبر حساب "الشارقة للأخبار"، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وآلية تعقيم المساجد من قبل فرق التعقيم، والمنشورات التوضيحية التي تشير إلى التباعد الجسدي لمسافة مترين بين المصلين، ولبس الكمامات، وإغلاق دورات المياه، ورفع المصاحف وترك أبواب المساجد مفتوحة، وإغلاق مصليات النساء حفاظاً على سلامة وصحة مرتادي المساجد.

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