اليوم السابع
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مدير إدارة إسنا الصحية: الأولوية بـ"الحجر" لمترددى مستشفى الصدر وأهالى المدينة

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 ص
مدير إدارة إسنا الصحية: الأولوية بـ"الحجر" لمترددى مستشفى الصدر وأهالى المدينة أحد فرق مستشفى صدر إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن الأولوية بمستشفى إسنا للحجر الصحى فى العزل داخلها خلال الفترة المقبلة، سيكون لأهالى مدينة إسنا ومن الحالات التى تم فحصها خلال الفترة الماضية داخل مستشفى صدر إسنا وثبتت إيجابية مسحتهم خلال الأيام الماضية.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن رجال مستشفى صدر إسنا انطلقوا بدءاً من الأسبوع الماضى فى سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها، حيث تم الإتصال بجميع أصحاب الملفات، لكى يتوجهوا لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم، موضحاً أنه تم خلال الساعات الماضية أعمال تجهيز مستشفى الصدر بإسنا بسعة 14 سريرا قابلة للزيادة، وذلك للبدء الفعلى فى إنقاذ أهالي مدينة إسنا من أصحاب الحالات الحرجة بإدخالهم بأولوية مسبقة لمستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأوضح الدكتور زكريا الحداد أن هناك انفراجة فى عملية العزل بمستشفى إسنا التخصصى لأهالى مدينة إسنا، حيث تم الاتفاق بين الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ومسئول التنسيق، على أن تكون الأولوية للمترددىن على مستشفى صدر إسنا والذين تم فحصهم خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه تم دخول خمسة حالات من مدينة إسنا، وتم صباح أمس السبت دخول ثلاث حالات من إسنا ورفض دخول حالتين، وجار الآن التنسيق لدخول عشرين حالة جديدة، موجهاً الشكر لوكيل الوزارة، ومسؤول التنسيق بالمديرية، وجار حالياً الاتصال للحالات حسب الأولوية.

وكانت قد أعلنت الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم خلال يوم الجمعة الماضي رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية بمستشفى صدر إسنا، منها 4 حالات ببندر إسنا، و2 بنجع الشيخ فضيل و2 بقرية النجوع قبلى، و2 بقرية الدير وحالة بمستعمرة كهرباء إسنا، وحالة بقرية النمسا، وحالة بقرية أصفون، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وحالة بقرية طفنيس، وجار التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

مستشفى صدر إسنا تنتظر توسعات بـ14 سرير قابل للزيادة
مستشفى صدر إسنا تنتظر توسعات بـ14 سريرا قابلا للزيادة

 

فريق مستشفى صدر إسنا خلال العمل
فريق مستشفى صدر إسنا خلال العمل

 


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