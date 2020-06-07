اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء: مشروعات المحافظة تجرى على قدم وساق

الأحد، 07 يونيو 2020 08:13 م
محافظ جنوب سيناء: مشروعات المحافظة تجرى على قدم وساق محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

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أعلنت محافظة جنوب سيناء، فى بيان لها، تأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن كافة المشروعات الجارى العمل بها على أرض المحافظة لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التى تقوم كافة الأجهزة المعنية لمكافحة فيروس كورونا وان العمل يجرى فى كافة المشروعات على قدم وساق بها وسط إجراءات وقائية محكمة مثل ارتداء الكمامات والتباعد واستخدام المطهرات لحماية العاملين بها.

جاء هذا من خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ  ظهر اليوم لبعض المشروعات القومية الجارية بمدينة شرم الشيخ رافقة خلالها اللواء محمود السولية رئيس المدينة، وبدأت الجولة بتفقد المدرسة اليابانية بحى النور والتى تعدت نسبة العمل بها لأكثر من 90% والتى من المقرر افتتاحها 30 يونيو 2020 وهى تشمل كافة المراحل الدراسية من مرحلى الكجيهات حتى المرحلة الثانوية.

كما تفقد المحافظ فرع جامعة الملك سلمان والتى  أوشكت كافة أعمال مرافقها على الانتهاء وأصبحت جاهزة للافتتاح 30 يونيو 2020، وقام المحافظ بتفقد ميدان السلام وميدان الصداقة والتى تم زراعتهم بالنباتات الحولية والزهور الملونة بأسلوب هندسى بديع مما أعطى للمكان طابع جمالى مبهر يلاحظة كافة الزائرين للمحافظة.

كما قام المحافظ بتفقد المحور المرورى الرابط ما بين الطريق الأوسط وطريق السلام والمؤدى إلى طريق نبق السياحى وطريق دهب بعد ان تم الانتهاء من العمل بة مما سيؤدى الى سيولة مرورية فضلا على توفيرة للوقت كما تم تزويدة بـ4 مطبات صناعية للتقليل من السرعة ووقوع الحوادث، كما تم تفقد طريق حول  جامعة الملك سلمان بطول 1ك وعرض 8 متر بالإضافة إلى مشاية للدراجات بطول 1ك وعرض 4 متر لخدمة الجامعة ايضا ، وثم قام بتفقد الطريق الخلفى الرابط بين حى النور والسوق التجارى القديم بطول 700 متر وتزويدة بالإضاءة ومن المقرر افتتاحة خلال الشهر الجارى ، واختتم المحافظ جولتة بالمرور على السوق التجارى القديم واطمأن بنفسة على التزام المواطنين وقائدى السيارات بارتداء الكمامة لحماية انفسهم غيرهم من المواطنين.


جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

شرم الشيخ

سيناء

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