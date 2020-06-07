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محافظ الوادى الجديد يوجه بتشكيل لجنة لتجربة الزراعة بالرى الحديث

الأحد، 07 يونيو 2020 02:56 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتشكيل لجنة لتجربة الزراعة بالرى الحديث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة متخصصة؛ للبدء في تجربة زراعة الأراضي داخل كردون مدينة الخارجة بالري الحديث، وذلك لحماية الكتل السكنية من تهديد خطر مياه الصرف الزراعي، وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أن اللجنة ستتولى مراجعة التجربة ونتائجها بحيث في حال ثبوت وجود مخاطر على الكتل السكنية والمنشآت تتوقف التجربة فورًا حفاظًا على مصالح المواطنين وممتلكاتهم وأراوحهم.

أضاف المحافظ، أنه كلف مديرية الزراعة وهندسة الري بمتابعة منسوب مياه الصرف الزراعي داخل المصارف الزراعية بشكل مستمر وبصفة دورية في المصارف التي تتواجد داخل الكتل السكنية بحيث تنفذ فورًا إجراءات هندسية تحول دون أي تأثير سلبي على المنشأت والكتل السكنية المجاورة لها.

وكان قد قرر محافظ الوادي الجديد، يوم 30 نوفمبر 2019، تشكيل لجنة لحصر الأراضي الزراعية داخل الكتل السكنية بمدينة الخارجة، لمنع زراعة المحاصيل الموسمية والسماح لزراعات النخيل فقط، موجهًا بتخفيض 50% من ساعات تشغيل الآبار الجوفية داخل الكردون السكني بمدينة الخارجة، وذلك بهدف تقليل كميات مياه الصرف الزراعي الناتجة من عملية الري، وتجمع كميات كبيرة من المياه في المصارف الزراعية بما يهدد المنشآت والمنازل.

 

 


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