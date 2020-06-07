محافظ الوادى الجديد يتفقد خط إنتاج 3 آلاف كمامة يوميا.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحمد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ مصنع الملابس الجاهزة بمدينة الخارجة وذلك لمتابعة سير العمل في إنتاج الكمامات التي يتم تصنيعها حاليا تحت إشراف اللجنة الطبية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث من المقرر أن ينتج المصنع 3 الاف قطعة متعددة الألوان خلال الأسبوع الواحد.

ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من إنتاج الكمامات لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عليهم ، وذلك للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الإحترزاية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مضيفا بضرورة دعم المصنع بالعمالة الفنية المدربة بشكل دائم ، مع السماح لهم بالعمل ليلا لسرعة الإنتهاء من إنتاج الأعداد المطلوبة.

وأكد الزملوط أيضا على ضرورة الإنتهاء من تصنيع الأجولة الخاصة بحفظ البلح وتوفيرها بأسعار مخفضة لخدمة المزارعين خاصة مع اقتراب موسم جني التمور.























