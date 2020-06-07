محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال المتابعة اليومية لمستشفيات العزل

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له على استمرار أعمال المتابعة اليومية لمستشفيات العزل بالغربية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتحقيق الانضباط الإدارى داخل المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية للمرضي.

وفى ذات السياق، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة العليا للمتابعة، زيارة تفقدية اليوم لمستشفى صدر طنطا، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوافر العلاج بالصيدليات، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي.

وأوضح الدكتور حميدة جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التظافة والتطهير والتعقيم والتخلص الامن من النفايات يوميا.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائبة لمجابهم فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

أكد محافظ الغربية على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والأستثمارية التى تتم بنطاق المحافظة ، مشيرا الى ضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع الأعمال التى تتم، وتحقيق الإنضباط الحكومى ، ووضع أليات للقضاء على الفساد والمفسدين وإقالتهم فورا.

وطالب الدكتور رحمى رؤساء المدن والأحياء الجدد بالإهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة .

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة لرصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة وازالتها فورا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء وتحويل المعتدين للنيابة العسكرية، والعمل على تطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفه يومية ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.