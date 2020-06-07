محافظ الشرقية يكلف بالتحقيق الفورى فى حفل زفاف شلشلمون..فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم ، محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا ، بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف محافظ الشرقية ، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء .

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان، والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما ساد المكان حالة من الهرج والمرج .

وأكد عدد من أبناء القرية ، أن الواقعة حدثت فى حفل الزفاف الذى كان يضم عددا كبيرا من الأشخاص بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتين إلى أن الحادث وقع أمام مقر الوحدة المحلية بالقرية، والتى لم يحرك مسؤولوها ساكنا لفض الفرح ، وغيره من حفلات الزفاف التى تشهدها القرية يوميا ، وتضم تجمعات كبيرة .

وقال أحمد عبد الظاهر أحد أبناء القرية ، إن الفرح الذى أقيم فى وضح النهار وأمام مقر الوحدة المحلية ، تواصل بعد ذلك فى حين تم إسعاف الشخص الذى أصيب بعدة جروح، مؤكدا أن القرية شهدت خلال الأسبوع الماضى إقامة عدد كبير من الأفراح بحضور كثيف للمواطنين رغم أن هذا محظور طبقا لتعليمات مواجهة فيروس كورونا.

وأشار محمد عبد الخالق أحد ابناء القرية ، إلى أن سوق شلشلمون يقام حتى الآن يوم الجمعة من كل أسبوع ويشهد تكدسا كبيرا، كما يسبب ارتباكا واضحا فى الحركة المرورية بطريق منيا القمح-العاشر من رمضان رغم خطورته الشديدة على صحة المواطنين.