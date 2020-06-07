اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يكلف بالتحقيق الفورى فى حفل زفاف شلشلمون..فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 12:04 م
محافظ الشرقية يكلف بالتحقيق الفورى فى حفل زفاف شلشلمون..فيديو الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم ، محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا ، بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف محافظ الشرقية ، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء . 

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان، والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما ساد المكان حالة من الهرج والمرج .

وأكد عدد من أبناء القرية ، أن الواقعة حدثت فى حفل الزفاف الذى كان يضم عددا كبيرا من الأشخاص بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتين إلى أن الحادث وقع أمام مقر الوحدة المحلية بالقرية، والتى لم يحرك مسؤولوها ساكنا لفض الفرح ، وغيره من حفلات الزفاف التى تشهدها القرية يوميا ، وتضم تجمعات كبيرة .

وقال أحمد عبد الظاهر أحد أبناء القرية ، إن الفرح الذى أقيم فى وضح النهار وأمام مقر الوحدة المحلية ، تواصل بعد ذلك فى حين تم إسعاف الشخص الذى أصيب بعدة جروح، مؤكدا أن القرية شهدت خلال الأسبوع الماضى إقامة عدد كبير من الأفراح بحضور كثيف للمواطنين رغم أن هذا محظور طبقا لتعليمات مواجهة فيروس كورونا.

وأشار محمد عبد الخالق أحد ابناء القرية ، إلى أن سوق شلشلمون يقام حتى الآن يوم الجمعة من كل أسبوع ويشهد تكدسا كبيرا، كما يسبب ارتباكا واضحا فى الحركة المرورية بطريق منيا القمح-العاشر من رمضان رغم خطورته الشديدة على صحة المواطنين.

 

 

 

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مجالس مدن شلشلمون

منيا القمح

حفل زفاف

سوق شلشلمون

اشعال النيران بحفل زفاف

اخبار مصرية

محافظ الشرقية

رئيس مدينة منيا القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة